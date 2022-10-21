Ильяев: "То, что мы подписываем протокол с РУ по Кемпир-Абаду – прекрасно"

Он отметил, что эта проблема поднималась еще в 1965 году.

Как-то так получилось, что все наши "ура-патриоты" существуют на англо-саксонские гранты? Зачем сейчас разгоняют тему Кемпир-Абадского водохранилища? Я не из тех людей, которые поддерживают правительство, но то, что мы сейчас подписываем соглашение с Узбекистаном – прекрасно. Такое мнение на круглом столе "Итоги Астанинских саммитов. Роль Кыргызстана в региональных интеграционных процессах" сообщил политический обозреватель Александр Ильяев.

Он отметил, что эта проблема поднималась еще в 1965 году.

"Я беседовал с Вагинуром Талиповым - первым секретарем Узгенского райкома партии. Он мне сказал: "Так плотину поставить решила Советская власть в Москве". Поэтому, стратегически вода принадлежит Узбекистану. У кого плотина – у того и ключи от нее. Сейчас же новым соглашением мы получим хорошие добрососедские отношения с Узбекистаном - крупной региональной державой. Зачем разгонять эту тему? Тем более, когда речь идет о строительстве железной дороги КР-КНР-РУ. Я одобряю это соглашение", - подчеркнул Ильяев.

Отметим, организатором мероприятия выступил Центр экспертных инициатив "Ой ордо" в партнерстве с Международной ассоциацией ветеранов "Альфа".

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