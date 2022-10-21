В Кыргызстане 100 военнослужащих получили звание "лейтенант запаса"

Перед завершением все военнослужащие сдали комплексный экзамен, по результатам которого им было присвоено офицерское звание "лейтенант запаса".

В Вооруженных Силах Кыргызской Республики завершились месячные сборы по подготовке офицеров запаса из числа военнослужащих, проходящих срочную службу и имеющих высшее образование. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР.

"Экзамены и церемония торжественного вручения лейтенантских погонов состоялись 17-19 октября 2022 года в войсковой части 36806 и в Центре боевой подготовки Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Первичное офицерское звание получили около 100 военнослужащих, которые в течение года проходили строчную службу в соединениях и частях Вооруженных Сил Кыргызской Республики и после 11 месяцев службы прошли обучение на указанных сборах.

Во время сборов они совершенствовали полученные в ходе службы умения и навыки, приобрели дополнительные знания для адаптации и подготовки к служебной деятельности в должности командира общевойскового взвода, изучили теорию военной науки и отработали ее на практике для выполнения нового вида профессиональной деятельности.

Перед завершением все военнослужащие сдали комплексный экзамен, по результатам которого им было присвоено офицерское звание "лейтенант запаса".





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