Кто такой лизоблюд Айдарбеков!

Игембердиев был срочно отозван домой и остался без работы.

Никому не известный мальчик Игембердиев Чингиз окончив МУК пошел устраиваться на работу в МИД. проработав семь лет выехал в свою первую заграничную командировку в Посольство Кыргызстана в Узбекистане. Где используя свою дипломатическую должность начал успешно заниматься контрабандой спиртных напитков. После того, как одного из его соучастников задержали правоохранительные органы, МИД Узбекистана дал понять, что им не нужен такой дипломат. Игембердиев был срочно отозван домой и остался без работы.

Просидев некоторое время дома и сменив фамилию на Айдарбеков (фамилия его дедушки по материнской линии, наверное он еврей) пошел устраиваться в Жогорку Кенеш. смена фамилии была необходима, чтобы смыть имя контрабандиста-дипломата. Тут ему улыбнулась удача, но скорее всего ему помогли его качества лизоблюда. Он становится мальчиком приемной депутата ЖК Асылбека Жээнбекова. Хорошо проработав языком не просидев и года возвращается в МИД и выезжает в командировку в Туркменистан.

В Ашхабаде он снова проявил свои предпринимательские способности. Быстро сколотил команду из шофера Посольства и своей супруги Асель Базаркуловой и начал заниматься контрабандой сигарет, но этого ему было мало. Предприимчивый дипломат установил в приемной Посольства ксерокопию за которым сидела его супруга и делала копии документов граждан за баснословные деньги. Но и этого было мало. Вскоре он договорившись со своим альма-матер (МУК) начал поставлять туркменских абитуриентов. В пакет его услуг входило зачисление в университет на контракт, получение приглашения и оформление студенческой визы. На этом он неплохо заработал, говорят около 100 тыс. долларов США и по прибытию приобрел элитную четырехкомнатную квартиру на Боконбаева-Панфилова. Передал все свои незаконные схемы по обогащению пьянице - нынешнему заместителю министра Нурлану Абдрахманову (без пяти минут Генеральный консул Кыргызстана в Стамбуле) и вернулся в Бишкек.

Тут великий лизоблюд и выскочка снова подался в ЖК, где неплохо поработал всем чем мог и выскочил Послом Кыргызстана в Японии, где просидел менее двух лет. Когда кресло Абдылдаева начало шататься наш мальчик Игембердиев снова проявил свои качества и обратился к своему протеже Асылбеку Жээнбекову, которого он порпросил сделать его министром.

Ни один дипломат проработавший в системе МИД не может назвать какие-либо отличительные заслуги Айдарбекова (он же Игембердиев). Его характеризуют два основных слова "Контрабандист" и "Лизоблюд".

Мы говорим о том, чего боятся рядовые дипломаты. А правда она такая всегда глаза колит.

Для интереса можете поковыряться в биографии Айдарбекова. Везде даты разные.

Кстати после предыдущих публикаций, по указанию Айдарбекова, его зам Нурлан Абдрахманов обратился в правоохранительные органы с просьбой принять меры в отношении неизвестных занимающихся якобы его очернением (наверное он хочет чтобы мы опубликовали его фото с любовницей, просто не хотелось бы вмешивать личное, нам не важно кто его возбуждает, а кто нет), а самому министру слабо?

Основанием для проверки исполнения законов может быть любая информация СМИ о фактах нарушения закона, требующая принятия мер прокурором. Никакой реакции прокуратуры не видно! Наверное они ждут факты, которые им принесут на блюдечке. Если информации о дорогих часах и перстнях недостаточно, мы готовы предоставлять еще больше интересной информации. Не забывайте, что рано или поздно все меняется и придется отвечать за все содеянное. перед законом все равны.

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