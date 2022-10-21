ГКНБ хочет утвердить перечень госорганов и лиц, представляющих информацию в комитет

ГКНБ 20 октября вынес на общественное обсуждение проект постановления «Об информационном обеспечении Государственного комитета национальной безопасности КР».

В справке-обосновании проекта отмечается, что постановлением предлагается:

- утвердить перечень государственных и иных органов Кыргызской Республики и лиц, представляющих информацию в Государственный комитет национальной безопасности;

- указанным субъектам представлять в ГКНБ (по его запросу) информацию, необходимую для выполнения задач по обеспечению национальной безопасности, а также обеспечивать безвозмездное использование своих информационных систем и баз данных (в том числе посредством удаленного доступа);

- установить, что порядок взаимодействия по информационному обеспечению ГКНБ с вышеотмеченными субъектами (по согласованию) может осуществляться на основании соглашений и совместных актов (двусторонних/многосторонних соглашений или совместных приказов);

- признать утратившим силу постановление правительства «О Перечне министерств, административных ведомств и других центральных исполнительных органов, представляющих информацию в информационно-аналитический центр Министерства национальной безопасности Кыргызской Республики» от 24 октября 1996 года № 493.

Перечень государственных и иных органов Кыргызстана и лиц, представляющих информацию в ГКНБ:

- Органы государственной власти Кыргызской Республики со специальным статусом (по согласованию);

- Министерства, административные ведомства (в том числе структурные и подведомственные подразделения), воинские формирования;

- Местные государственные администрации и органы местного самоуправления;

- Предприятия, учреждения, организации независимо от подчиненности и форм собственности (по согласованию);

Лица, занятые индивидуальной и иной трудовой деятельностью, а также другими видами предпринимательства (по согласованию).

АКИpress