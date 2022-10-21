Монголия заинтересована в импорте овощей, фруктов и сухофруктов из КР, - посол Монголии

Монголия заинтересована в импорте овощей, фруктов и сухофруктов из Кыргызстана.
Об этом сообщил сегодня, 21 октября, посол Монголии в КР Содномын Ганхуянг на форуме «Кыргызстан — страна органической продукции» на выставке Organic Expo.
Для установления деловых контактов в этом направлении, как рассказал посол, планируется организация форума в области сельского хозяйства в 2023 году.
Посол сообщил, что в 2022 году исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений между странами
«У наших стран есть широкие возможности для сотрудничества в области сельского хозяйства, в том числе в сфере животноводства и растениеводства. В настоящее время наша страна имеет более 70 млн голов скота и мы придаем важное значение переработке продукции животноводства. Наши кашемировые и шерстяные товары высоко ценятся на мировом рынке и мы готовы экспортировать . В этом контексте наблюдаются широкие возможности для кыргызских предприятий, которые будут изготавливать изделия из монгольского сырья и экспортировать их на евразийские рынки», - сказал он.
Посол также сообщил, что на межправительственной комиссии, которая прошла в апреле 2022 года в Улан-Баторе страны договорились о сотрудничестве в животноводстве, растениеводстве, ветеринарной и фитосанитарной безопасности.
Tazabek
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