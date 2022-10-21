Пост в Facebook: Почему Чингиз Эгембердиев стал Чингизом Айдарбековым

Бишкек, "Саясат.kg". Он показал себя популистом и пустозвоном.

Дипломаты его хорошо знают, раньше, когда он работал в Туркменистане, был задержан за провоз контрабанды в автомашине с дипномерами. Дважды был пойман за это и выдворен из страны как персона нон грата. Для дипломатов такая оценка означает стыд и позор.

После того, как в МИД ему путь был заказан, он сменил фамилию и поступил на работу в отдел внешней политики Жогорку Кенеша, а позже стал министром.

Получивший «нон грата» Чингиз Эгембердиев, вместо «оплеванной» фамилии «обретает» фамилию Иманалы Айдарбекова - своего прапрадеда по материнской линии.

Где это слыхано, чтобы кыргыз брал фамилию по материнской линии, а это уже другое дело серьезное. Наверняка родня Чингиза была возмущена таким поведением.

В последнее время об этом депутате много говорят. Он показал себя популистом и пустозвоном. Заявил, что не подпишет решение комитета, поддержанное большинством. Даже Дастан Бекешов сказал, что это неправильно.

«Я уважаю позицию Айдарбекова, но решение, утвержденное комитетом, он должен подписать как председатель. Если он против, пусть отметит свое несогласие и подпишет", - сказал он.

Разумная общественность не воспримет Эгембердиев/Айдарбеков, чья репутация среди дипломатов была подорвана и который теперь известен в Жогорку Кенеше как популист. Визжащим отморозкам это может понравиться, потому что популисты нынче в цене.

А вы журналисты поинтересуйтесь «славным» прошлым Айдарбекова и почему он объявлен персоной нон грата.