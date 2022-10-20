Жогорку Кенеш снял Чингиза Айдарбекова с должности главы Комитета по международным делам

Всего было зарегистрировано 65 депутатов.

Жогорку Кенеш 20 октября снял депутата Чингиза Айдарбекова («Альянс») с должности главы Комитета парламента по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

За такое решение проголосовали 43 депутата, против — 16. Всего было зарегистрировано 65 депутатов.

После голосования депутат Суйунбек Омурзаков («Ишеним») сообщил, что он голосовал против, а на табло вышло, что за. Он попросил вице-спикера Нурбека Сыдыгалиева учесть этот момент и исправить голосование.

Ранее он отказался подписать решение комитета по проекту Соглашения о границе с Узбекистаном.

Сегодня 5 фракций Жогорку Кенеша обратились к спикеру с просьбой отозвать Айдарбекова от должности главы Комитета.

АКИпресс