Фракция «Альянс» больше не будет выдвигать кандидатов на пост глав комитетов ЖК, - депутат

Когда только пришли в Жогорку Кенеш после выборов, фракции «Альянс» дали Комитет по международным делам, сказал депутат Жанар Акаев («Альянс») 20 октября на заседании парламента.

«Спасибо депутатам, изначально меня поддержали как главу комитета, далее поддержали Чингиза Айдарбекова. Он хорошо работал, не позорил фракцию, принимал достойные решения. Мы благодарны ему. Мы пришли в парламент с 10 тыс. голосов. Мы работаем, чтобы оправдать надежды избирателей и с ответственностью. При переходе на президентское правление я выступал против, говорил, что парламентаризм нужен. Некоторые предлагали сократить количество депутатов. Я и против этого выступал. Много критики высказывается, что диктатура наблюдается и превращаемся в Туркменистан. Кыргызстан никогда не станет Туркменистаном, мы этому не дадим случиться», - сообщил он.

По его словам, если Айдарбекову выразят недоверие и снимут с председательства, то фракция не будет выдвигать кандидата на пост председателя и в других комитетах тоже не будет председательствовать.

Ранее Жогорку Кенеш путем голосования снял Чингиза Айдарбекова («Альянс») с должности главы Комитета по международным делам.

Ранее он отказался подписать решение комитета по проекту Соглашения о границе с Узбекистаном.

Сегодня 5 фракций Жогорку Кенеша обратились к спикеру с просьбой отозвать Айдарбекова от должности главы Комитета.

АКИпресс