Эксперт назвал, кто может быть посредником между Кыргызстаном и Таджикистаном

Экс-заместитель министра обороны, военный эксперт Мурат Бейшенов отметил сегодня на круглом столе «Итоги Астанинских саммитов.
Роль Кыргызстана в интеграционных процессах», что идет милитаризация.
По его словам, такое впечатление, что все готовятся к войне. «Даже в странах, где экономика находится на не очень высоком уровне. Да и политика стала открытой, а безопасность — зыбкой», — заявил он.
Мурат Бейшенов привел в пример последнее крупное вооруженное столкновение на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области. Военный эксперт считает, что согласие по 300 километрам спорной территории на рубеже не будет достигнуто. Нужен посредник.
Почему бы не выбрать посредниками Казахстан и Узбекистан? Что касается России, то у нее довольно сейчас щекотливое положение. - Мурат Бейшенов
Он считает, что вопрос приграничья можно решить экономическим и дипломатическим путем. Войну ни кыргызская экономика, ни таджикская не потянут.
Эксперт Юрий Погиба не согласился с тем, что следует приглашать Кыргызстан и Узбекистан. Он настаивает на выстраивании диалога в рамках ОДКБ.
Напомним, вчера Погранслужба ГКНБ сообщила о провокациях с таджикской стороны. По информации ведомства, с 25 сентября таджикская сторона осуществляет подготовку огневых позиций: роет окопы и траншеи по всему периметру государственной границы с Кыргызстаном.
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