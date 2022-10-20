Вторжение в Кыргызстан. Депутат обратился к президентам стран Центральной Азии

По его словам, это не пройдет бесследно для стран региона.



Сегодня на заседании парламента депутат Балбак Тулобаев заявил, что конфликтная ситуация Кыргызстана с Таджикистаном напрямую влияет на страны Центральной Азии.

По его словам, это не пройдет бесследно для стран региона.

«Таджикистан готовится, и мы это все знаем. Я хочу обратиться к лидерам стран Центральной Азии. Конфликт не повлияет только на Кыргызстан, он сожжет всю Центральную Азию — и Узбекистан, и Казахстан, и Туркменистан. Он повлияет на весь регион — от Каспия до Монголии, Ирана. Поэтому стабильность в регионе начинается с Кыргызстана и Таджикистана. Если у нас война будет, тогда и соседние страны не останутся в стороне. Мы все сгорим. Нельзя думать, что, мол, пусть Кыргызстан воюет, а мы посмотрим на это со стороны. Если агрессия Таджикистана продолжится — это будет плевок в сторону Владимира Путина. Недавно он орденом наградил (Эмомали Рахмона. — Прим. 24.kg) за стабильность в регионе. Они взяли этот орден и копают окопы. Официальная милиция провокациями занимается», — сказал Балбак Тулобаев.

Напомним, вчера Погранслужба ГКНБ сообщила о провокациях с таджикской стороны. По информации ведомства, с 25 сентября таджикская сторона осуществляет подготовку огневых позиций: роет окопы и траншеи по всему периметру государственной границы с Кыргызстаном.



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