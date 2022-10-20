Гибель солдата в Военном институте. Дело передали в суд

Уголовное дело по факту доведения до самоубийства солдата Военного института передали в суд.
Об этом сообщила пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека.
Уточняется, что меру пресечения прапорщику изменили на домашний арест. Такое ходатайство внес следователь Военной прокуратуры Бишкекского гарнизона.
Напомним, в Военном институте застрелился солдат срочной службы. Ему было 19 лет, его призвал Каракольский городской военкомат.
По подозрению в доведении до самоубийства задержали начальника караула.
Военный институт подведомственен Министерству обороны. За военное образование отвечает первый заместитель министра обороны Таалайбек Усубалиев. Начальник Военного института Каганат Уразбеков за два ЧП — гибель солдата и ДТП с курсантами — получил строгий выговор. Какое наказание получил заместитель министра обороны Алмазбек Карасартов, неизвестно.
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