Гибель солдата в Военном институте. Дело передали в суд

Уголовное дело по факту доведения до самоубийства солдата Военного института передали в суд.

Об этом сообщила пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека.

Уточняется, что меру пресечения прапорщику изменили на домашний арест. Такое ходатайство внес следователь Военной прокуратуры Бишкекского гарнизона.

Напомним, в Военном институте застрелился солдат срочной службы. Ему было 19 лет, его призвал Каракольский городской военкомат.

По подозрению в доведении до самоубийства задержали начальника караула.

Военный институт подведомственен Министерству обороны. За военное образование отвечает первый заместитель министра обороны Таалайбек Усубалиев. Начальник Военного института Каганат Уразбеков за два ЧП — гибель солдата и ДТП с курсантами — получил строгий выговор. Какое наказание получил заместитель министра обороны Алмазбек Карасартов, неизвестно.



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