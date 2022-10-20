Садыр Жапаров предупредил, что льготных кредитов хватит не всем фермерам

Если в этом году очередь не дошла, в следующем году обязательно дойдет.
Президент Садыр Жапаров предупредил, что льготных кредитов в этом году хватит не всем фермерам и крестьянам. Об этом он сообщил на мероприятии, посвященном профессиональному празднику работников агропромышленной отрасли и 95-летию образования Министерства сельского хозяйства КР.
Глава государства отметил, что из республиканского бюджета выделили 26 миллиардов сомов на выдачу кредитов крестьянам и фермерам под шестипроцентную ставку до трех лет.
«В 2023 году так же выделим. У нас есть план на следующие пять-шесть лет полностью обеспечить крестьян и фермеров. В этом году в очереди есть те, кто не успел. Очень сложно обеспечить всех льготными кредитами за год. Потому что у нас полмиллиона фермеров и крестьян по всей республике. А дать 500 тысяч кредитов за год сложно. Поэтому в течение следующих пяти-шести лет мы ежегодно будем выдавать кредиты на три года. Государство прилагает все усилия, чтобы дать такую возможность всем фермерам», — сказал Садыр Жапаров.
«Если в этом году очередь не дошла, в следующем году обязательно дойдет. Если в следующем году не будет, то через год будет», — заключил Садыр Жапаров.
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