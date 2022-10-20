МЦР напоминает гражданам КР о необходимости проверки задолженности перед выездом за границу

Как получить информацию в 3 клика

Министерство цифрового развития (МЦР) КР напоминает гражданам, планирующим выезд за пределы Кыргызстана в обязательном порядке проверить данные на наличие задолженности по линии судебных исполнителей.

Как легко проверить задолженность по линии судебных исполнителей онлайн?

На государственном портале электронных услуг «Тундук» предоставлен сервис, где в онлайн-формате доступна услуга «Проверка наличия задолженности по линии судебных исполнителей (без авторизации)».

Услуга дает возможность гражданам проверить наличие задолженности по линии судебных исполнителей. Также позволяет гражданам, выезжающим за пределы страны и в целом осуществляющие правоотношения предварительно проверить свои задолженности.

Как получить информацию в 3 клика:

- Зайти на Государственный портал электронных услуг portal.tunduk.kg;

- Выбрать услугу «Проверка наличия задолженности по линии судебных исполнителей (без авторизации)»;

- Ввести ПИН и нажать на кнопку «Проверить».

Далее Вам будет доступна информация о задолженности в следующем виде:

- Номер исполнительного дела;

- Наименование ПССИ, где находится дело;

- Адрес ПССИ (Подразделение службы судебных исполнителей).

Несвоевременное погашение задолженности влечет за собой принудительное исполнение исполнительного документа, заключающееся в аресте на движимое и недвижимое имущество, ограничение на выезд, блокировка банковских счетов при наличии, а также иную ответственность, предусмотренную Законодательством Кыргызской Республики.

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