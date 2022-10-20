МЦР напоминает гражданам КР о необходимости проверки задолженности перед выездом за границу

Как получить информацию в 3 клика
Министерство цифрового развития (МЦР) КР напоминает гражданам, планирующим выезд за пределы Кыргызстана в обязательном порядке проверить данные на наличие задолженности по линии судебных исполнителей.
Как легко проверить задолженность по линии судебных исполнителей онлайн?
На государственном портале электронных услуг «Тундук» предоставлен сервис, где в онлайн-формате доступна услуга «Проверка наличия задолженности по линии судебных исполнителей (без авторизации)».
Услуга дает возможность гражданам проверить наличие задолженности по линии судебных исполнителей. Также позволяет гражданам, выезжающим за пределы страны и в целом осуществляющие правоотношения предварительно проверить свои задолженности.
Как получить информацию в 3 клика:
- Зайти на Государственный портал электронных услуг portal.tunduk.kg;
- Выбрать услугу «Проверка наличия задолженности по линии судебных исполнителей (без авторизации)»;
- Ввести ПИН и нажать на кнопку «Проверить».
Далее Вам будет доступна информация о задолженности в следующем виде:
- Номер исполнительного дела;
- Наименование ПССИ, где находится дело;
- Адрес ПССИ (Подразделение службы судебных исполнителей).
Несвоевременное погашение задолженности влечет за собой принудительное исполнение исполнительного документа, заключающееся в аресте на движимое и недвижимое имущество, ограничение на выезд, блокировка банковских счетов при наличии, а также иную ответственность, предусмотренную Законодательством Кыргызской Республики.
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