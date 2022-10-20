В Ошской области уголь реализуют по цене 6-7 тыс. сомов за тонну

В Ошской области в рамках соглашения между местными властями и руководством угледобывающих компаний 1 тонна угля реализуется по определенным ценам

В Ошской области в рамках соглашения между местными властями и руководством угледобывающих компаний 1 тонна угля реализуется по определенным ценам, сообщают в Государственном агентстве антимонопольного регулирования КР.

Так:

- частными предпринимателями в регионе тонна угля реализуется по цене 6-7 тыс. сомов;

- на углесбытовых базах тонна угля марки БК продается по цене от 5 тыс. 400 сомов до 6 тыс. 200 сомов;

- тонна угля марки БР и БСШ продается по цене от 2 тыс. 500 до 4 тыс. сомов.

«Отметим, со стороны Ошского областного отдела проводится ежедневный анализ ситуации на рынке угля и разъяснительные мероприятия среди продавцов по недопущению искусственного роста цен», - говорится в сообщении.

Кабар