Вручены призы победителям II розыгрыша лотереи «Требуй чек – выиграй приз!»

Государственная налоговая служба (ГНС) КР вручила призы победителям второго розыгрыша лотереи «Требуй чек – выиграй приз!», состоявшегося 1 октября текущего года.

В мероприятии приняли участие руководство ГНС и сами победители.

Заместитель председателя ГНС Исламбек Кыдыргычов поздравил призеров и отметил положительное воздействие лотереи на повышение налоговой грамотности кыргызстанцев и рост сбора налогов. Он призвал граждан и дальше требовать кассовые чеки и принимать участие в лотерее.

И.Кыдыргычов также напомнил, что согласно законодательству, победители государственной лотереи освобождены от уплаты налогов за выигранные ими призы.

Участники мероприятия выразили признательность государству за предоставленный шанс участвовать в лотерее и выиграть призы, а также отметили открытость и прозрачность проведенного розыгрыша.

Отметим, что обладателями призов второго розыгрыша Лотереи стали 34 человека, которые представляют практически все регионы страны.

Обладателем главного приза – автомобиля KIA Rio стала домохозяйка и жительница Таласской области. Из 170 накопленных ею билетов один стал выигрышным.

Еще 9 человек выиграли iPhone 13, 9 человек стали обладателями смартфонов Samsung А33. Нашли своих хозяев 3 микроволновые печи, 3 пылесоса, 3 телевизора, 3 холодильника, 3 стиральные машины.

Напомним, что 1 октября 2022 года состоялся второй розыгрыш лотереи Налоговой службы Кыргызской Республики «Требуй чек – выиграй приз!», где в ходе прямого эфира были определены обладатели ценных призов.

В розыгрыше участвовали более 135 тысяч человек с более 11 млн билетов. Победители были определены методом случайной выборки чисел (рандом).

Третий – завершающий розыгрыш лотереи состоится 30 декабря.

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