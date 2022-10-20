Балбак Тулобаев Чингизу Айдарбекову: Вы саботируете Жогорку Кенеш

Депутат считает, что Айдарбеков саботирует Жогорку Кенеш.

Депутат Балбак Тулобаев предложил Чингизу Айдарбекову уйти с поста главы комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции по собственному желанию. Об этом Тулобаев заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, Айдарбеков мог не проводить заседание комитета, если не было документов по Кемпир-Абадскому водохранилищу.



"Вот вы говорите, чтобы мы работали по регламенту. Но в этом самом регламенте написано, что глава комитета должен подписать документы. В тот день я тоже присутствовал. Сначала было объявлено парламентское слушание. Потом вы сообщили, что это заседание комитета. Если нет документов, тогда почему вы включили в повестку дня? Могли же отказать и закрыть комитет. Мы голосуем только из-за ваших нарушений в комитете. Если принято решение комитета, то вы обязаны подписать. Вы можете проголосовать за или против, но вы должны уважать решение других депутатов", - возмутился Тулобаев.

Депутат считает, что Айдарбеков саботирует Жогорку Кенеш.

"Я вас уважаю, но это политическая ошибка. Вы могли по своему желанию уйти и не баламутить депутатов. Я считаю, что это саботаж Жогорку Кенеша", - заключил он.

Отметим, ранее стало известно о решении пяти парламентских фракций снять Айдарбекова с поста главы комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции. Это профильный комитет, который, в числе прочего, занимается вопросами делимитации и демаркации границ с Узбекистаном.

Накануне Айдарбеков выступил с отказом подписывать решение возглавляемого им комитета по проекту соглашения о делимитации некоторых участков границы с Узбекистаном.



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