Акылбек Жапаров призывает граждан готовиться к сложным временам

Депутат Тазабек Икрамов интересуется, не будет ли весной в Кыргызстане продовольственного кризиса из-за повышения цен.

Об этом он спросил 19 октября на заседании Жогорку Кенеша.

Председатель кабмина Акылбек Жапаров ответил, что наша республика импортозависимая, в страну ввозится 70% товаров: от продуктов питания до горюче-смазочных материалов.

"В этом году зима будет сложная. В Европе, например, стоимость 1 тыс. кубометров газа достигла $5 тыс., уголь тоже очень подорожал. В Польше одна тонна угля стоит 500 евро. Мы не можем сказать, что цена на уголь не повысится. Но мы ожидаем снижения цен на ГСМ, потому что в России с 1 декабря ужесточатся санкции. Из-за того что уменьшится число стран, закупающих в РФ ГСМ, мы надеемся, что они снизят стоимость. Мы покупаем у них до 1 млн 200 тыс. тонн. Если ГСМ подешевеют, снизится стоимость и на другие товары. Но хочу заранее сказать гражданам, чтобы они готовили дрова и уголь. Нам надо готовиться. Сложно будет. Никто не знает, как сложится ситуация в Европе. Они поговаривают даже о возможности применения тактического оружия. Если так будет, беженцев станет больше. Сейчас мы рады нашим гостям, но если начнутся конфликты, нам придется закрывать границы. У нас есть возможность обеспечивать малоимущих граждан в течение трех месяцев. Но и после этого периода есть жизнь. Поэтому нам надо готовиться к сложным временам", - заявил Жапаров.



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