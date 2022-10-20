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Пять фракций решили снять Чингиза Айдарбекова с поста главы парламентского комитета

По его словам, вопрос будет рассмотрен на заседании.


Сегодня, 20 октября, спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев заявил за заседании о решении пяти фракций снять Чингиза Айдарбекова с должности главы парламентского комитета.

По его словам, вопрос будет рассмотрен на заседании.

 Отметим, Айдарбеков возглавляет комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции. Это профильный комитет, который, в числе прочего, занимается вопросами делимитации и демаркации границ с Узбекистаном.

Ранее Айдарбеков выступил с отказом подписывать решение возглавляемого им комитета по проекту соглашения о делимитации некоторых участков границы с Узбекистаном.

 
URL: https://kaktus.media/469274

           

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