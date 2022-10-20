Акылбек Жапаров: Мы будем строить водохранилища

Депутат Тазабек Икрамов просит кабинет министров строить водохранилища.
На заседании Жогорку Кенеша 19 октября он отметил: в течение последующих 20-30 лет воды станет меньше. Поэтому, по его словам, необходимо копить воду, чтобы граждане имели возможность заниматься сельским хозяйством.
Глава кабмина Акылбек Жапаров согласился с ним.
"Вы правы. Сейчас мы готовим карту всех водоемов в стране, хотим вернуть даже те, что были в советское время, думаем строить водохранилища. Поэтому мы приняли большую программу, закупаем новую технику на почти 1 млрд сомов. Нам надо научиться беречь воду. Нам надо построить в срочном порядке "Камбар-Ату-1". Соседи изъявили желание помочь. С такой же инициативой обращаются компании из Англии и Франции. Если построим "Камбар-Ату", вопрос воды будет снят", - сказал он.
Тем не менее, напомним, Кыргызстан готов передать Узбекистану Кемпир-Абадское водохранилище.
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