США выделяет 1,5 млн на поддержку продовольственной безопасности в КР

США выделяет 1,5 млн на поддержку продовольственной безопасности в Кыргызстане.

Об этом сообщает агентство ЮСАИД в КР.

По его данным, новое финансирование USAID будет направлено на улучшение складов, хранилищ и логистических центров в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях, чтобы предотвратить потери важнейших сельскохозяйственных продуктов. Это позволит создать новые рабочие места и рынки сбыта для фруктов и овощей.

Кроме этого, средства будут направлены на улучшение питания детей в возрасте до пяти лет и молодых матерей.

Как напоминает ЮСАИД, президент Джо Байден объявил о выделении 2,76 млрд долларов США для поддержания продовольственной безопасности во всем мире на саммите лидеров G7 в Германии.



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