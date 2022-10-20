США выделяет 1,5 млн на поддержку продовольственной безопасности в КР

США выделяет 1,5 млн на поддержку продовольственной безопасности в Кыргызстане.
Об этом сообщает агентство ЮСАИД в КР.
По его данным, новое финансирование USAID будет направлено на улучшение складов, хранилищ и логистических центров в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях, чтобы предотвратить потери важнейших сельскохозяйственных продуктов. Это позволит создать новые рабочие места и рынки сбыта для фруктов и овощей.
Кроме этого, средства будут направлены на улучшение питания детей в возрасте до пяти лет и молодых матерей.
Как напоминает ЮСАИД, президент Джо Байден объявил о выделении 2,76 млрд долларов США для поддержания продовольственной безопасности во всем мире на саммите лидеров G7 в Германии.
URL: https://www.vb.kg/423701
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!