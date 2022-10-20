"Многие граждане Кыргызстана не знают что болеют сахарным диабетом"

Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

Проведенный вначале года городским эндокринологическим центром анализ текущей ситуации по выявлению, контролю и профилактики сахарного диабета среди жителей пилотных районов Аламудунского района и города Токмок Чуйской области показал низкую осведомленность и выявляемость сахарного диабета. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

По ее данным, в рамках стартовавшей весной текущего года проект Министерства здравоохранения при участии Европейского регионального бюро ВОЗ "Улучшение доступа к профилактике и контролю неинфекционных заболеваний на уровне первичной медицинской помощи в Кыргызстане", началось интенсивное обучение 72 докторов и 122 медицинских сестер Центров семейной медицины города Токмок и Аламудунского района Чуйской области.

"Сейчас, в рамках проекта, идет обучение семейных врачей и медицинских сестер пилотных регионов Аламудунского района. Они учатся как правильно выявить пациента с сахарным диабетом, как правильно замотивировать его, как правильно давать рекомендации, чтобы у пациентов было лучше качество жизни, чтобы было меньше осложнений", - сказала Наталья Добрынина, директор Городского эндокринологического центра г.Бишкек, внештатный эндокринолог МЗ КР.

"В Кыргызстане отмечается не полное выявление пациентов с сахарным диабетом. Всего по обращаемости выявляется не более 1%, хотя должны диагностировать данную патологию не менее чем у 6% жителей республики. Т.е. многие пациенты не обращаются к врачу либо не знают о грозных его осложнениях", - отметила Наталья Добрынина.

Одним из грозных осложнений сахарного диабета является хроническая почечная недостаточность, где пациенты с ХПН 5 стадии нуждаются в гемодиализе.

В Фонде ОМС, комиссия по бюджетному гемодиализу еженедельно рассматривает не менее 10-15 заявлений от пациентов на проведение диализа. Так по состоянию на 12 октября 2022 года всего на бюджетном программном гемодиализе состоит 2186 пациентов.

Фонд ОМС напоминает всем застрахованным и приписанным в ЦСМ гражданам, с целью профилактики и диагностики сахарного диабета граждане могут пройти бесплатную консультацию у врача по месту приписки, а также сдать бесплатно анализ крови и мочи на сахар. Кроме этого, пациенты с сахарным диабетом имеют право один раз в год сдать бесплатно анализ на гликированный гемоглабин.





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