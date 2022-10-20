Обращение против СМИ. "Наши слова исказили журналисты"

После публикации материала двое респондентов заявили, что СМИ неправильно их поняли.

Редакция Bulak.kg провела фактчек и выяснила, на самом ли деле письмо к президенту КР, в котором ряд "известных деятелей политики, культуры, науки, СМИ и спорта Кыргызстана обратились к Садыру Жапарову с просьбой закрыть независимые издания "Клооп", "Азаттык" и Kaktus.media, подписали все указанные лица.

После публикации материала двое респондентов заявили, что СМИ неправильно их поняли.

Так, общественный деятель Шукурбек Эркебаев, который заявил журналистам, что ничего не подписывал, пояснил, что к тому моменту дал только устное согласие на свою подпись, но обращения в то время пока не видел.

"Поэтому я и сказал, что не подписывал. Я хочу, чтобы закрылись те СМИ, которые в основном финансируются извне, не защищают интересы нашего Кыргызстана, всегда распространяют дискредитирующую информацию и используют свободу слова в других интересах. Мне позвонил знакомый, который рассказал об этом обращении. Я дал ему разрешение написать мое имя в обращении, и сказал, что подпишу его, когда мы встретимся. Потому что в то время меня не было в городе. Поэтому когда мне позвонил журналист, я и не понял, о каком обращении он спрашивает. Я просто ответил, что еще не подписал петицию. В настоящее время документ подписал", - сказал Шукурбек Эркебаев.

Гражданский активист Торобай Колубаев, который также заявил, что никакого документа не подписывал, и вовсе предположил, что СМИ использовали его слова, которые он говорил во времена Атамбаева. По его словам, с ним действительно связывался один из журналистов, но он к тому времени не знал ничего про обращение.

"Поэтому и сказал, что ничего не знаю. Но потом ознакомился с обращением и увидел, сколько известных людей подписало его. Позже я с ними встретился, и мы вспомнили, как во времена Атамбаева, когда на нас были гонения, вышеуказанные СМИ поддерживали политику властей. Поэтому я подписал документ. А то, что я сказал о независимых СМИ, это мое мнение, которое было сказано мной во времена правления Атамбаева. Они же его добавили, будто я сказал об этом в отношении нынешней власти. Атамбаев посадил нас на 14 лет за то, что мы говорили правду. В то время "Азаттык" поддерживал Атамбаева и пытался представить нас врагами народа. В ближайшее время мы собираемся провести по этому поводу пресс-конференцию и хотим обнародовать свое обращение. Мы не хотим, чтобы СМИ закрывались, просто мы представим все факты, а народ пусть сам делает выводы", - сказал Торобай Колубаев.

В настоящий момент еще двое респондентов также заявили, что СМИ исказили их слова. Так, общественный деятель Кумарбек Мейманкулов, который сказал журналистам, что не ставил свою подпись под документом, теперь заявил, что полностью поддерживает обращение по поводу закрытия СМИ.

По его словам, он на самом дело на одном из тоев обсуждал с Нургазы Анаркуловым ситуацию в стране.

"До этого как раз высказывались мнения и прошел митинг против данных СМИ. По этому поводу мы и поговорили с Нургазы. Лично я считаю, что каждый гражданин, где бы он не работал, должен интересы страны ставить выше всего. Поэтому я считаю нужно остановить все действия, направленные против интересов нашей страны и которые служат выгоде других государств. Мы должны думать о последующих поколениях. Поэтому, в целом, я поддерживаю обращение к президенту", - сказал он.

Экс-депутат Равшан Сабиров же заявил, что из-за болезни не сразу понял, о чем речь идет. Напомним, он в интервью сайту Политклиника сказал: "Я про это ничего не знаю. Я ничего не подписывал".

"Сегодняшнее правительство очень много хороших дел сделало, которые двигают нашу страну вперед. Но некоторые СМИ своими провокационными материалами создают всем этим делам негативный фон. Поэтому я поддерживаю данное обращение против СМИ", - сказал он.

Источник: sayasat.kg

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