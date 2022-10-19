Президент поздравил родителей 7-ми миллионного жителя Кыргызстана

Вес мальчика - 3,9 кг, рост 54 см.

Глава государства Садыр Жапаров сегодня, 19 октября, принял председателя Национального статистического комитета Бактыбека Кудайбергенова и министра здравоохранения Кыргызской Республики Гулнару Баатырову. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как проинформировал Бактыбек Кудайбергенов, межведомственной комиссией был проведен соответствующий мониторинг. "Юбилейным" семимиллионным жителем Кыргызстана стал мальчик, который родился в 2 часа 10 минут 19 октября в городе Кызыл-Кия Баткенской области.

По данным министра здравоохранения Гулнары Баатыровой, 7-ми миллионный кыргызстанец родился в семье фермера Валижана Абдурасулова. Мама - Айжаркын Сыраждинова, 1982 года рождения. Это ее четвертый ребенок. Вес мальчика - 3,9 кг, рост 54 см.

Президент Садыр Жапаров по телефону поздравил родителей 7-ми миллионного жителя Кыргызстана и пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни ребенку. Он выразил надежду, что семимиллионный гражданин вырастет достойным сыном своего народа и принесет дальнейшее благополучие не только в свою семью, но и всей стране.

Мать мальчика, поблагодарив за поздравления, попросила главу государства дать имя ее новорожденному ребенку. Президент Садыр Жапаров предложил назвать 7-ми миллионного кыргызстанца именем Жакшылык, символизирующим развитие и процветание страны.

Отметим, что от государства на депозитный счет 7-ми миллионного гражданина Кыргызстана будет переведен 1 миллион сомов, которые по достижении совершеннолетия он сможет использовать на свои нужды.

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