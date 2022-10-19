Кабмин Кыргызстана дополнил правила инвестирования пенсионных накоплений

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана предлагает дополнить правила инвестирования средств пенсионных накоплений и подготовило проект постановления.

Документ корректирует правила о накопительных пенсионных фондах, установлении порядка формирования состава и структуры инвестиционных активов, разрешенных для инвестирования средств пенсионных накоплений.

Уточняется, что застрахованные пенсионеры, формирующие или сформировавшие пенсионные накопления, имеют право оставить их в управлении Социальным фондом или выбрать накопительный пенсионный фонд или управляющую компанию.

Законом «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию в КР» установлены правовые основы регулирования отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию.

В соответствии с действующими правилами управления средствами пенсионных накоплений определены порядок и основные принципы для тех, кто выбрал компанию. Накопительные пенсионные фонды переходят в ведение тех, с которыми заключен договор доверительного управления.

Однако при условии самостоятельного инвестирования средств пенсионных накоплений состав и структуры инвестиционных активов остались неопределенными. Поэтому Минэкономики предлагает разрешить накопительным пенсионным фондам самостоятельно инвестировать, но только тем, у которых есть лицензия.



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