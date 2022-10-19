Семимиллионному кыргызстанцу переведут на счет 1 миллион сомов

На депозитный счет семимиллионного гражданина переведут 1 миллион сомов.

Воспользоваться ими он сможет по достижении совершеннолетия. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, сегодня президент Садыр Жапаров принял председателя Национального статистического комитета Бактыбека Кудайбергенова и министра здравоохранения Гулнару Баатырову.

Бактыбек Кудайбергенов сообщил, что семимиллионным жителем Кыргызстана стал мальчик, который родился в 2.10 19 октября в Кызыл-Кие Баткенской области.

Гулнара Баатырова добавила, что ребенок родился в семье фермера Валижана Абдурасулова. Мама — Айжаркын Сыраждинова, 1982 года рождения. Это ее четвертый ребенок. Вес мальчика — 3,9 килограмма, рост 54 сантиметра.

Президент Садыр Жапаров по телефону поздравил родителей семимиллионного жителя Кыргызстана. Он выразил надежду, что мальчик вырастет достойным сыном своего народа и принесет дальнейшее благополучие не только своей семье, но и всей стране.

«Мать мальчика попросила главу государства дать имя ее новорожденному ребенку. Президент предложил назвать его Жакшылыком, символизирующим развитие и процветание страны», — сообщили в пресс-службе.



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