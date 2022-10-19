Глава кабмина обещает решить проблемы с транспортом в Бишкеке в 2023 году

По его словам, в 20 городах страны планируется построить по одной больнице.
Кабмин намерен помогать мэриям Бишкека и Оша в решении глобальных проблем. Об этом на заседании парламента сообщил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.
По его словам, в 20 городах страны планируется построить по одной больнице.
«Бюджеты городов Оша и Бишкека отделены от республиканского. Но тем не менее каждый год мы будем помогать двум столицам решать самые трудные проблемы. Когда мы построили 15 новых школ европейского стандарта, поняли, что можем помочь строить детские сады и больницы», — сказал Акылбек Жапаров.
Глава кабмина также отметил, что он договорился с премьер-министрами Беларуси и Казахстана о поставках автобусов в Бишкек.
«Мы договорились, что Беларусь поставит 1 тысячу автобусов и столько же Казахстан. Всего Бишкеку нужны 1 тысяча 700 автобусов. К сожалению, мы не нашли финансовой модели, которая может удовлетворить обе стороны. Пока договорились, что оплата будет произведена в казахских тенге и белорусских рублях. Мы не можем решить этот вопрос из-за отсутствия в Кыргызстане большой страховой компании. Но в следующем году будет решен вопрос о поставке 2 тысяч автобусов», — сказал Акылбек Жапаров.
Глава кабмина также пообещал в 2023 году решить вопрос мусорной свалки в Бишкеке.
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