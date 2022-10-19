Акылбек Жапаров призвал депутатов помочь поставить точку в вопросе границ

Сегодня на заседании парламента председатель кабинета министров Акылбек Жапаров призвал депутатов помочь поставить точку в вопросе границ.

Глава кабмина напомнил, что Кыргызстан разделяет границы с четырьмя странами, с двумя из них они описаны не до конца. Такая ситуация, по его словам, может привести к конфликту.

«С одной из этих стран (Узбекистаном. — Прим. 24.kg) мы пришли к стадии разрешения приграничных вопросов. Мы не должны упустить момент. Согласно подсчетам ООН, численность населения планеты будет расти. Мы понимаем, что это приведет к тому, что будут споры за землю. Мы должны взять на себя ответственность и поставить точку в вопросе границ. В 90-е годы численность населения в Узбекистане составляла 20 миллионов человек, сейчас их 35,5 миллиона. В Таджикистане сейчас 10 миллионов человек живут. Если в Афганистане больше 42 миллионов человек, то 33 процента из них — этнические таджики. Мы все тут должны решить вопрос границ, это будущее кыргызской государственности. В части кыргызско-таджикской границы Россия тоже высказала свою точку зрения. Будут подняты документы, карты и материалы по разделению границ, принятые во время Советского Союза. Они находятся в государственном архиве Москвы. После их уточнения мы приблизимся на один шаг к решению вопроса», — сказал Акылбек Жапаров.

Глава кабмина отметил, что Кыргызстан прилагает все усилия, чтобы решить проблемы мирным путем.

10 октября глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил депутатам, что суммарно за Кыргызстаном остается более 19 тысяч гектаров земли, за Узбекистаном — территория воды Кемпир-Абадского водохранилища — 4 тысячи 485 гектаров, но управлять им будут совместно две страны.

Кемпир-Абадское водохранилище (в Узбекистане его называют Андижанским) расположено на стыке Ошской и Джалал-Абадской областей Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана. Оно было построено в 1983 году на территории КР.

В 1973-м со стороны Узбекистана была предоставлена земельная компенсация — Кыргызстану передали 4 тысячи 100 гектаров.

В Кемпир-Абад стекается вода рек Жазы, Куршаб и Кара-Дарьи. Водохранилище относится к Кыргызстану. Его площадь составляет 4 тысячи 400 гектаров. Максимальный объем наполнения — 1,9 кубических километра. В свое время его отдавали в аренду Узбекистану.



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