Торобай Колубаев: СМИ взяли мое старое мнение, но обращение я подписал

Т.Колубаев: Мы вспомнили, как во времена Атамбаева, когда на нас были гонения, вышеуказанные СМИ поддерживали политику властей.

Гражданский активист Торобай Колубаев предположил, что СМИ использовали его слова, которые он говорил во времена Атамбаева.

Напомним, Колубаев ранее опроверг свою причастность к обращению ряда деятелей к президенту КР по поводу закрытия "Азаттык", "Клооп" и "Кактус".

"Какое еще письмо? Ничего я не подписывал. Видимо кто-то за меня подписал. Если подать на них в суд, то можно засудить их за подделку подписей. Разве можно закрывать независимые СМИ? Только за то, что они пишут оппозиционно? Это неправильно, стыдно. Такого нету в законах и Конституции. Такие действия могут создать резонанс и не прибавят нам престижа во внешней политике. Если ты публичная фигура, то должен все терпеть. Человек, который обещал заботиться о государстве и народе, не должен идти на такие шаги, он должен уметь терпеть критику, а не применять различные приемы, как в старые времена, и выкручивать журналистам руки. А на тех, кто подделал мою подпись, могу подать в суд и поднять резонанс. Мошенники!", - заявил он СМИ.

По его словам, с ним действительно связывался один из журналистов, но он к тому времени не знал ничего про обращение.

"Поэтому и сказал, что ничего не знаю. Но потом ознакомился с обращением и увидел, сколько известных людей подписало его. Позже я с ними встретился, и мы вспомнили, как во времена Атамбаева, когда на нас были гонения, вышеуказанные СМИ поддерживали политику властей. Поэтому я подписал документ. А то, что я сказал о независимых СМИ, это мое мнение, которое было сказано мной во времена правления Атамбаева. Они же его добавили, будто я сказал об этом в отношении нынешней власти. Атамбаев посадил нас на 14 лет за то, что мы говорили правду. В то время "Азаттык" поддерживал Атамбаева и пытался представить нас врагами народа. В ближайшее время мы собираемся провести по этому поводу пресс-конференцию и хотим обнародовать свое обращение. Мы не хотим, чтобы СМИ закрывались, просто мы представим все факты, а народ пусть сам делает выводы", - сказал Торобай Колубаев.



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