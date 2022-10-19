ГКНБ КР: По практической стрельбе из пистолета

Бишкек, "Саясат.kg". Соревнование состояло из 12 упражнений, где производилось 220 выстрелов
15-16 октября 2022 года, Федерация боевой и практической стрельбы Кыргызской Республики организовала и провела Чемпионат Кыргызской Республики по практической стрельбе из пистолета и РСС, среди специальных подразделений силовых структур и ведомств КР, а также представителей Федерации боевой и практической стрельбы КР.
Соревнование состояло из 12 упражнений, где производилось 220 выстрелов, по итогам которых подсчитывалось общее количество очков. В общем, участвовали 35 участников.
По результату соревнования призовые места распределились, по видам стрельб в следующем порядке:
- по стандартному виду стрельбы 1-ое и 2-ое места заняли сотрудники 9 Службы ГКНБ КР;
- по классическому виду стрельбы 1-ое, 2-ое и 3-тье места заняли сотрудники 9 Службы ГКНБ КР;
- также по стандартному виду стрельбы среди женщин 1-ое место заняла сотрудница 9 Службы ГКНБ КР.
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