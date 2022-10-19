ГКНБ КР: Задержаны должностные лица Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР

Бишкек, "Саясат.kg". Устанавливается точная сумма причиненного государству ущерба.

ГКНБ установлены факты противоправной деятельности должностных лиц Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения и частной компании «А», выраженные в незаконной перерегистрации, сертификации и последующем импорте на территорию республики некачественных лекарственных средств.

Установлено, что в 2020 году при проведении соответствующих лабораторных исследований в Центральной контрольно-аналитической лаборатории МЗ КР было установлено, что отдельные нормы по содержанию импортируемого препарата превышает соответствующие пределы, которые могут привести к тяжелым последствиям для здоровья.

Несмотря на данные обстоятельства, должностные лица Департамента, в нарушении Порядка государственной регистрации лекарственных средств для медицинского применения, путем подлога и замены необходимых исходных документов создали условия для беспрепятственного последующего импорта на территорию страны некачественного лекарственного препарата.

По данному факту было начато досудебное производство, в рамках которого были проведены обыски в офисных помещениях отмеченной компании, изъята финансовая документация, в том числе «двойная» бухгалтерия подтверждающая использование незаконных методов маркетинга и недобросовестной конкуренции для продвижения своих товаров через систему денежных выплат сотрудникам здравоохранения, что свидетельствует также о фактах уклонения от уплаты налоговых платежей.

В результате проведенных мероприятий задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР заместитель директора Департамента «Б.К.» и начальник управления «Т.И.».

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия, в том числе с привлечением необходимых специалистов по определению состава лекарственного препарата и его возможных побочных эффектов, а также устанавливается точная сумма причиненного государству ущерба.