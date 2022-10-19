В органы внутренних дел обратился житель Чуйской области и сообщил, что стал жертвой мошеннических действий.
Об этом сообщается в пресс-релизе МВД.
Женщина продавала земельные участки по поддельному паспорту
22 сентября он купил у малознакомой женщины земельные участки в селе Кок-Жар Аламудунского района за $60 тысяч. Однако выяснилось, что ему продали чужой участок и по поддельному паспорту.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП Аламудунским РОВД. Возбуждено уголовное дело по ст. 209 ч. 4 "Мошенничество" УК КР. Установлено, что к факту мошенничества причастна находившаяся в розыске гражданка Э. Ж., 1972 года рождения, ранее неоднократно судимая. 17 октября подозреваемую задержали в доме родственников.
Задержанная подозревается в совершении множества аналогичных фактов, она была объявлена в розыск в ноябре прошлого года. В настоящее время ее водворили в ИВС ГУВД Бишкека.
URL: https://kaktus.media/469134
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!