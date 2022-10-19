Женщина продавала земельные участки по поддельному паспорту

В органы внутренних дел обратился житель Чуйской области и сообщил, что стал жертвой мошеннических действий.

Об этом сообщается в пресс-релизе МВД.

Женщина продавала земельные участки по поддельному паспорту

22 сентября он купил у малознакомой женщины земельные участки в селе Кок-Жар Аламудунского района за $60 тысяч. Однако выяснилось, что ему продали чужой участок и по поддельному паспорту.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП Аламудунским РОВД. Возбуждено уголовное дело по ст. 209 ч. 4 "Мошенничество" УК КР. Установлено, что к факту мошенничества причастна находившаяся в розыске гражданка Э. Ж., 1972 года рождения, ранее неоднократно судимая. 17 октября подозреваемую задержали в доме родственников.

Задержанная подозревается в совершении множества аналогичных фактов, она была объявлена в розыск в ноябре прошлого года. В настоящее время ее водворили в ИВС ГУВД Бишкека.



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