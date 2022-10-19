Фигуранты дела о захвате угольного месторождения в Оше оправданы

Фигурантов дела о захвате угольного месторождения в Ошской области оправдали за отсутствием состава преступления.

Об этом Economist.kg сообщили в пресс-службе Верховного суда.

История вопроса:

Еще в конце 2020 года Антикоррупционная служба ГКНБ задержала старшего прокурора отдела прокуратуры Ошской области Улукбека Омурзакова по подозрению в рейдерском захвате угольного месторождения ОсОО «Жолчырак».

Следствие утверждало, что группа лиц в январе 2020 года проникла на территорию угольного карьера ОсОО «Жолчырак». Выставив работников предприятия за пределы карьера и захватив специальную технику, они незаконно добыли и реализовали уголь на сумму более 82 млн сомов, без уплаты соответствующих налоговых и социальных платежей.

В январе Омурзаков возместил ущерб государству в 20 млн сомов и его отпустили под домашний арест.

Приговором Кара-Сууйского районного суда от 25 марта 2022 года все шестеро фигурантов дела были оправданы за отсутствием состава преступления. Возместить ущерб государству в размере 20.3 млн сомов обязали только гражданина Шермат уулу Кутманбека. А 29 июля 2022 года Ошский областной суд оставил в силе решение первой инстанции. Также было исключено взыскание ущерба с гражданина Шермат уулу.

Однако прокуратурой Ошской области было подано представление в Верховный суд об отмене решений двух первых инстанций и вынесения обвинительного приговора. 27 сентября 2022 года судебная коллегия ВС оставила в силе решение двух первых инстанций.

Экономист