Фигуранты дела о захвате угольного месторождения в Оше оправданы

Фигурантов дела о захвате угольного месторождения в Ошской области оправдали за отсутствием состава преступления.
Об этом Economist.kg сообщили в пресс-службе Верховного суда.
История вопроса:
Еще в конце 2020 года Антикоррупционная служба ГКНБ задержала старшего прокурора отдела прокуратуры Ошской области Улукбека Омурзакова по подозрению в рейдерском захвате угольного месторождения ОсОО «Жолчырак».
Следствие утверждало, что группа лиц в январе 2020 года проникла на территорию угольного карьера ОсОО «Жолчырак». Выставив работников предприятия за пределы карьера и захватив специальную технику, они незаконно добыли и реализовали уголь на сумму более 82 млн сомов, без уплаты соответствующих налоговых и социальных платежей.
В январе Омурзаков возместил ущерб государству в 20 млн сомов и его отпустили под домашний арест.
Приговором Кара-Сууйского районного суда от 25 марта 2022 года все шестеро фигурантов дела были оправданы за отсутствием состава преступления. Возместить ущерб государству в размере 20.3 млн сомов обязали только гражданина Шермат уулу Кутманбека. А 29 июля 2022 года Ошский областной суд оставил в силе решение первой инстанции. Также было исключено взыскание ущерба с гражданина Шермат уулу.
Однако прокуратурой Ошской области было подано представление в Верховный суд об отмене решений двух первых инстанций и вынесения обвинительного приговора. 27 сентября 2022 года судебная коллегия ВС оставила в силе решение двух первых инстанций.
Экономист
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