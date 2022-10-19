На мэра Оша Алмаза Мамбетова завели 4 уголовных дела

В отношении мэра Оша Алмаза Мамбетова расследуются четыре уголовных дела, пишут СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру.

По информации, уголовные дела возбуждены по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» в период, когда Мамбетов был мэром Балыкчи.

По уголовным делам также проходят и другие чиновники мэрии.

По данным Генпрокуратуры, ранее по этому делу был задержан первый вице-мэр Балыкчи Азиз Асаналиев. 11 октября его отпустили под домашний арест.

Алмаз Мамбетов занимал должность мэра Балыкчи с 2014 по 2019 год.

Булак.kg