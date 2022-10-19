Экс-главу Минобраза Бейшеналиева отпустили из-под стражи — возместил $110 тысяч

Экс-глава Минобразования Алмазбек Бейшеналиев возместил оставшуюся часть денежных средств, сообщает пресс-служба МВД КР.
Напомним, чиновника задержали 28 сентября по факту вымогательства взятки в особо крупном размере ($110 000) при зачислении иностранных студентов в отечественные вузы.
По данным МВД, 27 сентября в министерство с заявлением обратился гражданин П.Ф., представляющий законные интересы граждан Индии, обучающихся в высших учебных заведениях Кыргызстана. Сообщалось, что А.Бейшеналиев вымогает у него денежные средства за положительное решение вопроса перевода студентов (граждан Индии) из других стран в высшие учебные заведения КР.
В ходе обыска в доме министра Бейшеналиев добровольно выдал $37 500. Далее, в ходе расследования уголовного дела он добровольно возместил оставшуюся часть полученных в виде взятки денежных средств —
$62 500.
Учитывая, что во время следствия А.Бейшеналиев причиненный ущерб полностью возместил, а также другие обстоятельства: страдает хроническими заболеваниями, имеет 4 несовершеннолетних детей на иждивении, имеется постоянное место жительство и не препятствует расследованию уголовного дела, мера пресечения изменена на домашний арест», — сообщили в МВД.
Булак.kg
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