13-летний кыргызстанец взял золото на Чемпионате мира по армрестлингу

Он выступал в весовой категории до 55 килограммов среди юниоров (до 18 лет).

13-летний кыргызстанец Байтур Абжалбеков завоевал золотую медаль на Чемпионате мира по армрестлингу в Турции.

Он выступал в весовой категории до 55 килограммов среди юниоров (до 18 лет).

Всего от Кыргызстана в чемпионате участвуют 30 спортсменов.

Булак.kg