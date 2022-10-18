Во время драки школьников в Узгене подросток упал с обрыва и скончался

В Узгенском районе погиб 16-летний подросток.

Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

По предварительным данным, подростка обнаружили 16 октября примерно в 10.00, он лежал у обрыва.

«Подростка госпитализировали в Ошскую областную больницу, но на следующий день он скончался, не приходя в сознание. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По некоторым данным, в ночь на 16 октября между школьниками сел Кирова и Шагым произошла потасовка. Подростки учатся в 9-м и 10-м классах. Когда произошла драка, школьники села Кирова стали убегать с места происшествия. В этот момент подросток упал с высокого обрыва. Сейчас опрашиваются свидетели, ведется следствие», — сообщили в ведомстве.



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