Не учите меня. Между депутатами парламента произошла словесная перепалка

Депутатам приходится нарушать регламент.

Сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты обсуждают законопроект «О ратификации договора государств — участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, подписанного 15 октября 2021 года».

Глава Финансовой разведки Канатбек Тургунбеков сообщил, что соглашение подписано в 2007-м. В него должны были внести протокольные изменения, но с учетом новых предложений в октябре 2021 года в Минске президентами стран СНГ подписано новое соглашение. Теперь его принесли на ратификацию в парламент.

По словам депутата Алишера Эрбаева, госорганы приносят законопроекты на рассмотрение поздно. Депутатам приходится нарушать регламент.

«Вы хотите внести сюда три изменения. Инициатором законопроекта является кабмин. Почему нам дали неофициальный перевод закона на кыргызский язык? На первое чтение вы приносите такой неофициальный документ. Есть свой порядок в части экспертизы проектов закона. Документ должен пройти все инстанции. До этого мы рассматривали законопроект, который поступил к нам спустя четыре месяца, мы нарушили регламент. А что, если завтра официальный перевод будет другим?» — задался вопросом Алишер Эрбаев.

Нардеп обратился к заместителю председателя комитета Искендеру Матраимову. Он заявил, что коллега должен за это отвечать.

Канатбек Тургунбеков ответил, что перевод есть, но какие документы предоставили депутату, нужно уточнить.

«Этот документ пять лет назад был подготовлен, вообще ему 15 лет. Он проходил внутригосударственные процедуры, и только сегодня он пришел в парламент на ратификацию», — ответил глава Финразведки.

Между депутатами произошла словесная перепалка.

Председатель комитета Суйунбек Омурзаков ответил, что законопроект, о котором говорил выше Алишер Эрбаев, действительно пришел с опозданием в парламент. На это, по его словам, есть объективные причины.

«Были баткенские события, другие причины тоже были. Не надо повторять об этом каждый раз. Я вам говорю, что мы по определенным причинам продлевали рассмотрение. По вопросу законопроекта «О противодействии экстремистской деятельности», ребята месяц в Баткене были. Руководство просило отложить. Я же вам по-кыргызски объяснил. Ну сколько можно? Вы же тоже член комитета, почему тогда вы не смотрите за законностью? Кто вам мешает? Хватит на публику играть», — возмутился он.

Алишер Эрбаев ответил, что люди не находились в Баткене четыре месяца и до этого могли принести законопроект.

«Суйун Абдылдаевич, у вас нет права давать комментарии. Вы хорошо ведите заседание комитета. В рамках закона и регламента. Я не пришел сюда так, как вы», — заявил нардеп.

На что председатель комитета попросил не учить его вести заседание.



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