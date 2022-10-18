Девять кыргызстанцев поступили в топовые мировые университеты и стали участниками программы "Эл умуту".
Об этом сегодня, 18 сентября, на пресс-конференции сообщил замминистра образования Расул Абазбек уулу.
По его словам, эти кыргызстанцы поступили на магистратуру и докторантуру в Гентский, Колумбийский, Копенгагенский университеты, в Лондонский колледж и Стенфорд.
Ранее в соцсетях одна из участниц программы жаловалась на то, что им все еще не перечислили средства, тогда как им уже пора оплатить контракт. Некоторым из них уже в университете начали начислять пеню за несвоевременную оплату.
"В этом году мы поздно начали программу. Последний срок подачи заявки был 3 сентября. Мы делаем все, что в наших силах, но это большие средства - каждый участник получит около $50 тыс. Поэтому все должно быть в рамках закона, чтобы в будущем не возникало вопросов. Должно быть соответствующее распоряжение кабмина. Мы его подготовили, он на парафировании. На днях распоряжение выйдет, на основании договора участникам перечислят стипендию", - сказал замминистра.
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