Мэра Оша Алмаза Мамбетова проверят по уголовному делу против балыкчинских чиновников

По некоторым данным, он обвиняется в коррупции при строительстве рынка в Балыкчы.
Мэра Оша Алмаза Мамбетова проверяют в рамках уголовного дела, возбужденного прокуратурой Иссык-Кульской области. Об этом редакции Kaktus.media сообщили в Генеральной прокуратуре.
Как уточняется, прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц мэрии Балыкчы. Расследованием занимается прокуратура области.
В рамках дела был задержан и взят под стражу вице-мэр города Азиз Асаналиев. По некоторым данным, он обвиняется в коррупции при строительстве рынка в Балыкчы.
В ГП отметили, что в ходе следствия будет дана оценка другим должностным лицам мэрии Балыкчы. В их числе - бывший мэр этого города Алмаз Мамбетов.
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