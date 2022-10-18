Мэра Оша Алмаза Мамбетова проверят по уголовному делу против балыкчинских чиновников

По некоторым данным, он обвиняется в коррупции при строительстве рынка в Балыкчы.

Мэра Оша Алмаза Мамбетова проверяют в рамках уголовного дела, возбужденного прокуратурой Иссык-Кульской области. Об этом редакции Kaktus.media сообщили в Генеральной прокуратуре.

Как уточняется, прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц мэрии Балыкчы. Расследованием занимается прокуратура области.

В рамках дела был задержан и взят под стражу вице-мэр города Азиз Асаналиев. По некоторым данным, он обвиняется в коррупции при строительстве рынка в Балыкчы.

В ГП отметили, что в ходе следствия будет дана оценка другим должностным лицам мэрии Балыкчы. В их числе - бывший мэр этого города Алмаз Мамбетов.



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