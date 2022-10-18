Закон Гульшат Асылбаевой. Минкультуры обсудит с Facebook и Instagram борьбу с фейками

Об этом сегодня, 18 октября, на пресс-конференции сообщил замминистра Чынгыз Эсенгул уулу.

Минкультуры обсудит с региональными представителями компании Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) сотрудничество в рамках действия закона Гульшат Асылбаевой. Об этом сегодня, 18 октября, на пресс-конференции сообщил замминистра Чынгыз Эсенгул уулу.

По его словам, с момента вступления в силу закона о борьбе с фейковой информацией в Минкультуры поступило восемь жалоб на различные публикации на сайтах и аккаунтах в соцсетях.

По двум обращениям было отказано из-за отсутствия соглашения о взаимодействии и сотрудничестве межу министерством и социальными сетями. В одном случае отказано в рассмотрении, так как сайт удалил недостоверные данные. Остальные обращения оставлены без рассмотрения из-за неполноты сведений.

Замминистра отметил, что 23 октября в Алматы запланирована встреча представителей Минкультуры и региональных представителей компании Meta. Они обсудят направления сотрудничества по борьбе с фейковой информацией в соцсетях, блокировку аккаунтов с фейковой информацией, террористическим и экстремистским контентом в рамках данного закона.



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