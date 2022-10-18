Два криптовалютчика причинили "Северэлектро" ущерб на 16 млн сомов

Два друга, М.Д. и А.Н., с лета 2020 года занимались незаконной деятельностью, вводя в заблуждение "Северэлектро" и владельцев снимаемых ими помещений.

В начале августа в селе Беловодском взяли в аренду овощехранилище. Обязались использовать складские помещения строго по назначению и ежемесячно платить 45 тысяч сомов. Те, кто сдавал им помещение, не могли предположить, что в овощехранилище будет установлено оборудование для майнинга криптовалюты с набросом проводов без учеты потребляемой электроэнергии. В результате ОАО "Северэлектро" был причинен материальный ущерб в размере 12 071 816 сомов. В ходе следствия ущерб был частично погашен – обвиняемый М.Д. заплатил компании 2 миллиона сомов.

Эти же двое в конце марта 2021 года арендовали частный дом в одном из населенных пунктов Чуйской области. Платили ежемесячно 40 тысяч сомов, зарабатывая при этом противозаконным путем гораздо больше. Ущерб, нанесенный ОАО "Северэлектро", в этом случае составил 1 998 235 сомов.

Весной прошлого года два криптовалютчика сняли жилой дом в Бишкеке за 145 000 сомов и там тоже организовали майнинг-ферму.

Обоим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 209 УК КР (причинение особо крупного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем самовольного использования газа, электрической либо тепловой энергии без приборов учета (если их использование является обязательным) или вследствие умышленного повреждения приборов учета, а равно путем иного обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Общая сумма ущерба – 16 с лишним миллионов сомов.

Уголовное дело одного из преступников, М.Д., рассмотрели Первомайский районный и Бишкекский городской суды. Он признан виновным по всем пунктам и приговорен к семи годам лишения свободы с применением пробационного надзора. На свободе ему легче будет зарабатывать деньги (теперь честным образом) и возмещать материальный ущерб.



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