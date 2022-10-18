В Бишкеке пройдет форум "Время добрых дел: Россия – Кыргызстан"

Отдельная сессия будет посвящена теме сохранения и адаптации памятников деревянного зодчества.

20-21 октября в Русском доме в Бишкеке пройдет форум "Время добрых дел: Россия – Кыргызстан", организованный Россотрудничеством совместно с Благотворительным фондом содействия развитию социально-культурных инициатив и попечительства "Образ жизни".

Среди ключевых тем форума: анализ развития системной благотворительности, социального партнерства НКО и государственных структур в России и Кыргызстане, законодательного регулирования сферы благотворительности и волонтерства, перспективы сотрудничества социально-ориентированных НКО Кыргызстана и России.

Отдельная сессия будет посвящена теме сохранения и адаптации памятников деревянного зодчества.

Спикеры и ведущие секций форума:

- Елена Береговая, директор Благотворительного фонда содействия развитию социально-культурных инициатив и попечительства.

- Ольга Стукалова, заместитель директора Благотворительного фонда содействия развитию социально-культурных инициатив и попечительства по образовательным программам

- Наталья Денисова, руководитель Просветительского центра Всероссийского музея декоративного искусства, историк искусства

- Анастасия Юшкова, продюсер благотворительных программ Центра развития результативного образования.

Дата проведения: 20-21 октября, регистрация участников с 9:30.

Место проведения: Русский дом в Бишкеке (бул. Эркиндик, 2/1).

Программа форума: https://disk.yandex.ru/i/VswQEYCgkAPfrA

Для участия в форуме обязательна регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/6349254f4cfa70e95af8facd/

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