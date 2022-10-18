Бишкекчане лишились денег, не дождавшись обещанных квартир

Общий ущерб, причиненный введенным в заблуждение вкладчикам, перевалил за миллион долларов.

Житель столицы Максат Жолдошбеков открыл некое ОсОО, где числился и генеральным директором, и единственным собственным подчиненным. Это ОсОО в лице руководителя начало строительство жилого комплекса, не имея на то разрешительных документов.

Дальше схема проста. Человек, желающий приобрести квартиру в новом (хоть еще и не построенном) доме, заключает договор с Ж. Жолдошбековым и оплачивает ему полную (иногда – частичную) стоимость несуществующей квартиры.

Началось это все еще в 2016 году, а не закончилось и по сей день: к строительству объекта вроде бы приступили, но вскоре стройка заморозилась и теперь дом подлежит сносу как незаконно возведенный.

Общий ущерб, причиненный введенным в заблуждение вкладчикам, перевалил за миллион долларов.

Три судебные инстанции признали М. Жолдошбекова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили его к семи годам лишения свободы.



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