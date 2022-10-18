Фонд Билла Гейтса выделяет $1,2 миллиарда на борьбу с полиомиелитом

Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвует $1,2 миллиарда на борьбу с полиомиелитом.
Об этом сообщается на странице фонда.
Новое финансовое обязательство поддержит реализацию Глобальной стратегии ликвидации полиомиелита на 2022-2026 годы, которая направлена на ликвидацию дикого полиовируса в двух последних эндемичных странах — Пакистане и Афганистане — и прекращение вспышек новых вариантов вируса. Ранее фонд вложил в стратегию почти $5 миллиардов.
Билл Гейтс отметил, что хотя в борьбе с полиомиелитом достигнут значительный прогресс, болезнь остается угрозой.
Всего на реализацию стратегии требуется финансирование в размере $4,8 миллиарда. В этом случае удастся ежегодно охватывать 370 миллионов детей вакцинами против полиомиелита и другими основными медицинскими услугами.
Билл Гейтс призвал других доноров поддержать стратегию ликвидации, чтобы никто больше не был парализован полиомиелитом.
Полиомиелит — опасное и потенциально смертельное инфекционное заболевание. Лекарства нет, и вакцина против полиомиелита — единственный безопасный и эффективный способ защиты детей.
В Кыргызстане с 1993-го нет регистрации диких и вакцинородственных полиовирусов. С 2002 года имеет сертификат «Страна, свободная от полиомиелита».
Однако есть эндемичные государства, в которых продолжается передача дикого вируса полиомиелита: Пакистан, Афганистан, а также ряд стран, в которых идет регистрация циркулирующего вакцинородственного полиовируса (цВРПВ). И есть риск их трансграничного распространения. В прошлом году в Таджикистане зарегистрировали шесть случаев циркулирующего полиовируса вакцинного происхождения II типа, что классифицировано ВОЗ как вспышка и оценено как чрезвычайная ситуация второго уровня сложности в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
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