Государству возвращен земельный участок стоимостью 23 миллиона сомов

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Государству возвращен земельный участок стоимостью 23 миллиона 270 тысяч сомов, ранее принадлежавший Национальному центру охраны материнства и детства. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Следствием установлено, что в 2007 году бывшие должностные лица Ленинской районной администрации мэрии Бишкека, злоупотребляя должностным положением, незаконно предоставили отдельным гражданам земельные участки под строительство индивидуальных жилых домов, ранее принадлежавшие Национальному центру охраны материнства и детства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что права собственности отдельных граждан на незаконно предоставленные земельные участки прекращены и возвращены в государственную собственность. Расследование продолжается.



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