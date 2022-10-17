Жогорку Кенеш должен быть примером для других ветвей власти в использовании госязыка – спикер

Торага в своей речи отметил, что Жогорку Кенеш должен быть примером для других ветвей власти в использовании государственного языка.

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев сегодня принял руководителей профильных отделов во главе с руководителем аппарата ЖК КР Бакытбеком Мажитовым, и обсудил вопросы, связанные с правильным и точным написанием законодательных актов на государственном языке.

Как сообщает пресс-служба ЖК КР, во встрече приняли участие заместитель председателя Национальной комиссии по государственному языку Жылдыз Орозобекова и директор государственного учреждения «Кыргызтест» Батма Топоева-Ставинская.

Торага в своей речи отметил, что Жогорку Кенеш должен быть примером для других ветвей власти в использовании государственного языка. «Все законодательные акты должны быть сначала подготовлены на государственном языке, а затем переведены на официальный язык. В особенности, парламент как законодательный и контролирующий исполнение законов орган, при рассмотрении законопроектов должен учитывать требования и правила государственного языка, не допускать орфографических, стилистических и пунктуационных ошибок», - сказал он.

Наряду с этим Нурланбек Шакиев, указав на некоторые недостатки, призвал соответствующие подразделения аппарата ЖК КР усилить контроль за безупречной подготовкой законов.

В свою очередь, заместитель председателя Национальной комиссии по государственному языку при президенте Жылдыз Орозобекова, поделилась своим мнением по использованию государственного языка в нормативно-правовых актах.

Кабар