В жилмассиве «Колмо» в Бишкеке открыли новый корпус школы-гимназии №78 

Особое внимание было обращено жилмассивам, где особо остро чувствуется нехватка школ.
В жилом массиве «Колмо» в Бишкеке открыли новый корпус школы-гимназии №78 на 380 ученических мест, сообщает служба информационной политики администрации президента КР.
По их данным, в открытии нового корпуса школы принял участие председатель Кабинета министров КР Акылбек Жапаров, мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров и министр образования и науки КР Уланбек Мамбетакунов.
Глава кабмина в своей речи отметил, что по статистическим данным, совокупное население столицы, Сокулукского и Аламединского районов в 2005 году превысило 1,1 млн человек, а в 2016 году уже в самом Бишкеке было зарегистрировано более 1 млн человек.
«Нехватка школ стала большой проблемой и была озвучена Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову как одна из главных проблем столицы. В этой связи было принято решение построить 16 общеобразовательных школ в 2022 году. Стоит отметить, что раньше в большинстве случаев на строительство школ выделялось порядка 5-6 млн сомов, закладывались капсулы, а само строительство превращалось в долгострой. За 30 лет всего было построено 28 школ, в этом году мы построили 16 школ за один год. Особое внимание было обращено жилмассивам, где особо остро чувствуется нехватка школ», - сказал он.
Уточняется, что общая площадь нового корпуса школы составила 2 тыс. 309 кв. метров. В новом корпусе имеется 15 классных кабинетов, конференц-зал, библиотека, спортивный зал, футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки.
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