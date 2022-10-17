ГКНБ КР: В отношении должностных лиц Уч-Коргонского а/а Кадамжайского района

Бишкек, "Саясат.kg". Изъятые предметы приобщены к материалам уголовного дела, в отношении информации на электронных носителях, проводятся соответствующие мероприятия.

В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц Уч-Коргонского а/а Кадамжайского района по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.337 (Злоупотребление должностным положением) УК КР, 15 октября т.г. ГКНБ совместно с сотрудниками прокуратурой Кадамжайского района проведены обысковые мероприятия в местах проживания указанных должностных и других возможно причастных лиц А.А.Т., А.Д.А., З.Г.М. и Н.И.Х.

В результате, по месту жительству указанных граждан обнаружены и изъяты документы на земельные участки, выданные на различные фамилии, в том числе бланки постановлений айыл окмоту, 6 флеш-карт, 1 ноутбук, 2 рации, 1 бинокль, три пневматических оружия (1 пистолет, 2 винтовки) и патроны к ним.

Изъятые предметы приобщены к материалам уголовного дела, в отношении информации на электронных носителях, проводятся соответствующие мероприятия.

УГКНБ продолжается работа по установлению дополнительных нарушений законодательства КР при распределении земельных участков со стороны органов местной власти.