 ГКНБ КР: В отношении должностных лиц Уч-Коргонского а/а Кадамжайского района

Бишкек, "Саясат.kg". Изъятые предметы приобщены к материалам уголовного дела, в отношении информации на электронных носителях, проводятся соответствующие мероприятия.
В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц Уч-Коргонского а/а Кадамжайского района по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.337 (Злоупотребление должностным положением) УК КР, 15 октября т.г. ГКНБ совместно с сотрудниками прокуратурой Кадамжайского района проведены обысковые мероприятия в местах проживания указанных должностных и других возможно причастных лиц А.А.Т., А.Д.А., З.Г.М. и Н.И.Х.
В результате, по месту жительству указанных граждан обнаружены и изъяты документы на земельные участки, выданные на различные фамилии, в том числе бланки постановлений айыл окмоту, 6 флеш-карт, 1 ноутбук, 2 рации, 1 бинокль, три пневматических оружия (1 пистолет, 2 винтовки) и патроны к ним.
Изъятые предметы приобщены к материалам уголовного дела, в отношении информации на электронных носителях, проводятся соответствующие мероприятия.
УГКНБ продолжается работа по установлению дополнительных нарушений законодательства КР при распределении земельных участков со стороны органов местной власти.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!