Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 18

 ГКНБ КР: В отношении должностных лиц Уч-Коргонского а/а Кадамжайского района

Бишкек, "Саясат.kg". Изъятые предметы приобщены к материалам уголовного дела, в отношении информации на электронных носителях, проводятся соответствующие мероприятия.

В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении должностных лиц Уч-Коргонского а/а Кадамжайского района по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.337 (Злоупотребление должностным положением) УК КР, 15 октября т.г. ГКНБ совместно с сотрудниками прокуратурой Кадамжайского района проведены обысковые мероприятия в местах проживания указанных должностных и других возможно причастных лиц А.А.Т., А.Д.А., З.Г.М. и Н.И.Х. 

В результате, по месту жительству указанных граждан обнаружены и изъяты документы на земельные участки, выданные на различные фамилии, в том числе бланки постановлений айыл окмоту, 6 флеш-карт, 1 ноутбук, 2 рации, 1 бинокль, три пневматических оружия (1 пистолет, 2 винтовки) и патроны к ним.

Изъятые предметы приобщены к материалам уголовного дела, в отношении информации на электронных носителях, проводятся соответствующие мероприятия.

УГКНБ продолжается работа по установлению дополнительных нарушений законодательства КР при распределении земельных участков со стороны органов местной власти.

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить