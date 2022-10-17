В Оше торжественно встретили серебряных призеров чемпионата мира по самбо

Мэрия города Ош сообщает, что в Оше в торжественной обстановке встретили обладателей серебряных медалей молодежного чемпионата мира по самбо.

В международном аэропорту города Ош состоялась встреча обладателей серебряных медалей чемпионата мира по вольной самбо Нурмухаммеда Муратова и Акмаржан Турдажиевой. В ней приняли участие представители Городского комитета по физической культуре и спорту, тренеры, спортсмены и родственники спортсменов.

Представители городского Комитета по физической культуре и спорту надели на Нурмухаммеда Муратова ак калпак и чепкен. Тренер юных спортсменов – главный тренер спортклуба "Эрем" города Ош Илимбек Аттокуров поблагодарил всех за торжественную встречу.

Молодежное первенство мира по самбо прошло в столице Армении Ереване с 14 по 16 октября. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 23 стран: Армении, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Исландии, Италии, Казахстана, Кипра, Кыргызстана, Колумбии, Кореи, Латвии, Молдовы, Монголии, Румынии, Сербии, США, Таджикистана, Узбекистана.

В рамках турнира прошли соревнования среди кадетов (2006-2008 года рождения), юношей и девушек (2004-2006 года рождения), юниоров и юниорок (2002-2004 года рождения). В турнире по спортивному самбо кадеты поборются за звание сильнейших самбистов мира в девяти весовых категориях, юноши и девушки - в восьми, а юниоры и юниорки – в семи.

Нурмухаммед Муратов стал обладателем серебряной медали среди кадетов в весовой категории 71 килограмм. В рамках турнира он одолел спортсменов из Латвии, Греции и в финале уступил спортсмену из России. Акмаржан Турдажиева выступала в весовой категории +72 килограмма и в рамках турнира одолела спортсменок из Белоруссии, Монголии, в финале также уступила спортсменке из России.





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