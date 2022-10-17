Ученые Академии наук КР не очень рады объединению с вузами страны

Известно лишь, что часть институтов –стратегических - останется при академии.

В научном мире Кыргызстана грядут серьезные изменения. Кабмин планирует интегрировать институты Национальной академии наук с ведущими вузами страны. Реализацией будет заниматься Минобразования. Но ученые Академии наук не очень-то рады такому повороту событий.

Не хотим грызть гранит вместе

В июле этого года состоялось заседание Совета по науке, инновациям и новым технологиям под председательством главы кабмина Акылбека Жапарова. На заседании Минобразования предложило свой вариант по реформе науки: объединить усилия ученых вузов и НАН. Как будет происходить интеграция вузов и НАН, пока не ясно. Известно лишь, что часть институтов –стратегических - останется при академии.

Против инициативы министерства выступил ряд ученых. Доктор политических наук, почетный академик НАН Жумагул Сааданбеков написал объемный пост в Фейсбук, где выразил свое несогласие с намерением Минобразования. Он подверг резкой критике качество образования в вузах страны. По его словам, Болонская система образования, которую вузы внедряют не первый десяток лет, не дала ожидаемого результата. "Вузы лежат на боку в руинах Болонского процесса, уровень образования упал до провальной критической точки. Предоставленную самостоятельность и свободу студенты используют для работы в ресторанах, такси и магазинах, чтобы заработать деньги для оплаты за контракты", - пишет ученый.

Он опасается, что через интеграцию может сократиться количество научных работников, у НАН могут отобрать здания и земельные участки. "Курс на поддержание в науке только того, что приносит максимальную пользу, приведет к резкому сокращению числа ученых. В мире 10 процентов ученых, дающих 90 процентов всех публикаций или генерирующих гениальные идеи, могут работать только будучи погруженными в море "средних", малозаметных, но настоящих тружеников науки. В нашей академии всего около 2 тысяч человек", - пишет он.

Как отмечает Жумагул Сааданбеков, "у нас укоренилась установка, что наука имеет смысл, если даст практические результаты здесь и сейчас. В таком случае не имело бы никакой необходимости держать и развивать фундаментальную математическую науку, ибо во всем мире в совокупности она дает лишь 3 процента результата, имеющего практическое значение". По его мнению, "требовать от ученых ведущих фундаментальные исследования, будь то физики, историки или палеонтологи, чтобы они принимали участие в народном хозяйстве, принося исчисляемую пользу в сомах, не только смешно и глупо, но и преступно по отношению к науке и стране".

При этом академик и сам соглашается, что НАН в ее нынешнем состоянии тоже не устраивает и предлагает другой путь интеграции – конвергенцию научных отраслей.

"Сама логика развития науки привела человечество от узкой специализации к междисциплинарности, затем наддисциплинарности, а теперь фактически к необходимости объединения наук. Но не к простому геометрическому сложению результатов, а к их синергетическому эффекту, взаимопроникновению", - пишет он.

Такой подход, по мнению ученого, категорически не приемлет предлагаемое, механическое закрепление структур НАН к вузам.

"В стране сохраняются 7 ядерных хвостохранилищ, тают ледники, беспощадно вырубаются леса, бесконтрольно загрязняются Иссык-Кульская курортная зона, реки и воды. Кому, если не нашим биологам, химикам, геологам, социологам и так далее создать фундаментальную конвергентную надотраслевую частно-государственную программу "Защита экосистемы Кыргызстана", - предлагает академик.

Не стоит объединять слепого с хромым

Как говорит директор Института сейсмологии НАН Канат Абдрахматов, министр образования долго учился за рубежом и хочет сделать так, как там. Но, учитывая, что уровень образования в вузах страны низкий, а финансирование научных институтов мизерное, то объединение ничего хорошо не принесет. "Объединение слепого с хромым не принесет пользы", - говорит Канат Абдрахматов. К тому же, как подчеркивает главный сейсмолог страны, намерения Минобраза нарушают пункт 5 статьи 22 Конституции, где НАН упомянута отдельной строкой как организация, координирующая науку в стране. Соответственно, министерство не может принимать серьезные решение по вопросам науки без согласия академии.

По словам же ученого секретаря Института геологии НАН, кандидата геолого-минеральных наук Айзека Бакирова, между НАН и вузами итак существуют налаженные связи. Многие ученые академии преподают в университетах, а студенты под их научным руководством пишут курсовые, дипломные и магистерские работы. Он приводит пример Казахстана и Туркменистана, где академии сделали общественными организациями, но позже поняли, что их нужно было сохранить в прежнем виде. По его мнению, при интеграции с вузами научные сотрудники будут вынуждены больше времени уделять педагогической деятельности и меньше научной. "Попытка интегрировать вузы с Академией наук предпринимается не впервые. Возможно, каждому правительству нужно показать, что оно что-то делает в сфере науки", - заключил Айзек Бакиров.

Не констатировать, а решать

По словам проректора на науке и внешним связям КГТУ имени Раззакова, доктора технических наук Бекжана Торобекова, у нас стало притчей во языцех: в производственной сфере говорят об отсутствии пользы от науки, а в научной среде - о нехватке средств, из-за чего собственно и нет развития.

Но констатация факта не есть решение проблем, считает проректор вуза. Он приводит пример некоторых стран, которые после войны, когда их экономика была в упадке, обратили внимание на развитие науки. Но не всей, а тех ее направлений, которые помогут скорее встать на ноги стране. Примерно по такому пути нужно идти и нам, говорит доктор технических наук. Необходимо определить четкое направление в науке и акцентировать все внимание на его развитии. За последние 30 лет ни один научный институт не смог показать серьезные результаты или создать хорошую научную школу.

Надо двигаться!

В Министерстве образования есть свое видение развития науки в Кыргызстане. По словам начальника отдела науки МОН, кандидата педагогических наук Жылдызбека Жакшылыкова, сегодня наука – это та сфера, которая может приносить экономическую пользу государству. А чтобы она приносила пользу, нужно движение. Молодое, энергичное движение прогрессивных менеджеров вузов. В ведущих вузах страны пытаются оживить науку, которая, как заметил академик Жумагул Сааданбеков, еще в советское время дышала на ладан. Сегодня только в ОшГУ работают около 100 докторов наук. Они сами строят новые учебные корпуса, оснащают лаборатории. Молодые управленцы университетов знают иностранные языки, активно сотрудничают с зарубежными коллегами. Но им не хватает сильных научных сотрудников.

"Создавать научные лаборатории с нуля, готовить ученых – дело очень трудное. Но есть НАН, где есть сильные ученые", - говорит чиновник. Поэтому вузы хотят привлекать ученых из академии наук. При этом институты НАН сохранят свой профиль, штатную численность и исследования, над которыми работают. Изменится лишь менеджмент институтов. Руководство научных учреждений будет назначать ректор вуза, куда должно перейти учреждение.

Необходимо отметить, что не все институты академии будут распределены между вузами. НИИ, которые считаются стратегическими, скажем, Институт сейсмологии, Институт водных проблем, Институт языка и литературы и другие, останутся в НАН.

Другие же НИИ будут переданы в ведение только пяти вузов, которые решением кабмина были утверждены как флагманские - КГТУ имени Раззакова, КГМА, ОшГУ, КНУ имени Баласагына, Джалал-Абадский госуниверситет. Чтобы они смогли стать по-настоящему ведущими, передовыми, нужно усиливать их научный потенциал. Он будет сосредоточен на развитии семи основных направлений. Таким образом, небольшие средства, выделяемые из бюджета, не будут распыляться между всеми отраслями науки. Что касается направлений, то это будут решать ученые вузов совместно с коллегами НАН.

Минобразования сейчас готовит изменение в законодательство, согласно которому вузы страны будут обязаны 1 процент своего бюджета направлять на науку. Кроме того, согласно поручению главы кабмина, каждое министерство будет выделять 2 процента своего бюджета соответствующим профильным институтам. Компании, работающие в области недропользования, будут отчислять 1 процент своей выручки. Тот мизер, который сегодня выделяется на науку в стране ( Кыргызстан на 124-м месте по развитию науки в мире – прим.авт.), министерство хочет использовать рационально и эффективно, выбрав пять наиболее приоритетных направлений науки, и направить на их развитие совместные усилия вузов и НАН.

Как будут развиваться события вокруг спорного вопроса, мы сообщим своим читателям.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: silunews.kg



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